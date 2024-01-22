В ЦИК представили 315 тыс. подписей в поддержку Путина на выборах президента
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) представили 315 тыс. подписей в поддержку главы государства, кандидата в президенты Владимира Путина на президентских выборах. Об этом 22 января сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Марьяна Лысенко.
Также в ведомстве уточнили, что кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей. Сначала будет проверено количество листов с подписями и количество заявленных подписей. Затем случайно будут выбраны 60 тыс. подписей, которые проверят в отдельном порядке.
Ранее в этот день сообщалось, что избирательный штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах. В Центризберком были доставлены 95 коробок с подписными листами, как сообщил сопредседатель штаба народный артист РФ Владимир Машков, в поддержку Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.
До этого, 20 января Машков сообщил, что начиная с 9 января в приемную избирательного штаба поступило более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан. Тогда же Владимир Машков и Марьяна Лысенко провели встречу с гражданами в общественной приемной при штабе.
Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе 21 декабря 2023 года. В нем находятся руководство и волонтеры, работа ведется круглосуточно. Прийти туда можно по будням с 09:00 до 18:00.
18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.
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