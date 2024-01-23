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СМИ сообщили о намерении Брюсселя выделить Киеву помощь из доходов от активов РФ
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СМИ сообщили о намерении Брюсселя выделить Киеву помощь из доходов от активов РФ

La Libre: Бельгия выделит Украине €611 млн из доходов от активов РФ
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Бельгия выделит Украине €611 млн из доходов, полученных от замороженных активов РФ. Об этом 23 января заявила бельгийский министр обороны Людивин Дедондер, ее слова приводит издание La Libre.

«По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — говорится в публикации.

Как уточняет издание, в международном депозитарии Euroclear, базирующемся в Бельгии, находится около $180 млрд замороженных активов РФ.

Процентный подход: Запад не придумал способ конфисковать российские активы
Законного механизма в ЕС и США нет, поэтому дискутируют хотя бы об изъятии доходов

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило об обсуждении странами ЕС возможности введения налога на прибыль от замороженных российских активов. В то же время отмечается, что США выразили готовность конфисковать активы РФ полностью

Днем ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в объединении достигли политического соглашения перейти к последнему этапу работы над использованием замороженных российских активов. Он выразил надежду, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС 19 февраля.

До этого, 6 декабря, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Он напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 8 ноября заявила, что конфискация замороженных активов РФ за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

В апреле 2023 года издание Le Soir со ссылкой на казначейство Бельгии сообщило, что страна получила доход в размере €625 млн благодаря налогообложению процентов от замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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