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В ЕС заявили о последнем этапе работы над использованием замороженных активов РФ
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В ЕС заявили о последнем этапе работы над использованием замороженных активов РФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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В Евросоюзе достигли политического соглашения перейти к последнему этапу работы над использованием замороженных активов России, заявил 22 января верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов [от замороженных активов РФ]», — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, его выступление транслировалось на сайте Европейского совета.

Боррель выразил надежду на то, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС. Оно запланировано на 19 февраля.

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6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Он напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

8 ноября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация замороженных активов РФ за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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