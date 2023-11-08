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В ЦБ заявили об угрозе для мировой экономики в случае конфискации активов РФ

Набиуллина: конфискация активов РФ грозит последствиями для мировой экономики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Конфискация замороженных активов России за рубежом приведет к последствиям для мировой финансовой системы. Об этом в среду, 8 ноября, заявила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.

«Мы будем предпринимать все шаги, чтобы защитить наши законные интересы. Но я думаю, это будет иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы», — сказала она на брифинге в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Украине замороженных российских активов. Он подчеркнул, что подобное решение Вашингтона будет бессрочно оспариваться и повлечет для них судебные издержки, тогда как ответ РФ будет ассимметричным и соответствующим интересам страны.

Законопроект, который предусматривает передачу Украине российских активов, комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал накануне. Отмечается, что решение об конфискации средств, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США, после чего они перейдут в «фонд поддержки Украины».

6 ноября Politico сообщила о проблемах, с которыми страны Евросоюза (ЕС) столкнулись при планировании использования замороженных в Европе для восстановления Украины активов РФ. Отмечается, что опасения против данной меры выразили Бельгия и Люксембург, которые хотели бы избежать финансовых и юридических рисков.

Днем ранее Financial Times также спрогнозировала серьезные экономические последствия в случае конфискации российских средств западными странами. Их изъятие может привести к дестабилизации мировой экономики, отметили в газете.

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До этого, 2 ноября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что любое неугодное Западу государство может быть им ограблено. Он обратил внимание, что западные страны реформируют свои законодательства в целях, как они заявляют, правомочной конфискации замороженных активов других государств.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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