Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 8 ноября, что Россия проработает ответные меры на одобрение в конгрессе США проекта передачи Украине замороженных активов РФ.

«Эти тенденции мы наблюдаем давно. И в США, и в Евросоюзе, пытаются продолжить отъем наших авуаров. Это будет бессрочно оспариваться нашей страной, это повлечет судебные издержки для тех, кто такие решения примет и воспользуется. Мы будем прорабатывать ответные меры, вряд ли они будут зеркальными, но они будут соответствовать нашим интересам», — сказал он.

Ранее, 7 ноября, Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает передачу Украине российских активов. Отмечается, что решение о конфискации активов, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США, после чего средства перейдут на «фонд поддержки Украины».

Кроме того, в законопроекте правительству США предписано возглавлять скоординированные международные санкции, которые будут направлены на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и «большую семерку» (G7).

До этого, 5 ноября, в статье обозревателя Мартина Сандбу для газеты Financial Times отмечалось, что конфискация российских активов западными странами может привести к серьезным экономическим последствиям.

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