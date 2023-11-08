Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили с помощью РСЗО «Ураган» опорный пункт ВСУ в Угледаре
Общество
СК раскрыл серию массовых убийств более чем 20-летней давности
Общество
Сотрудники ФСБ задержали членов крупной банды фальшивомонетчиков
Общество
В российских вузах начали готовить медиаполицейских
Экономика
Иностранные банки стали чаще отказывать бизнесу в платежах в 2023 году
Мир
СБ ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»
Мир
США ввели ограничения против ряда компаний за поставки электроники в РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +9 градусов 8 ноября
Общество
Умер замруководителя администрации Дагестана Даниил Рязанов
Общество
Штрафы за утечку персональных данных вырастут до десяти раз
Мир
СБ ООН не признал ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями
Общество
Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ
Мир
Россия и Индонезия договорились о прямых перелетах на Бали

В конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ

0
Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает передачу Украине российских активов. Трансляция заседания 7 ноября велась на YouTube-канале комитета.

Комитет одобрил законопроект, опираясь на результаты голосования, в котором 40 голосов были «за» и всего два «против».

«Все права, права собственности и доход от конфискованных российских активов <…> при необходимости переходят правительству США, пока удерживаются в фонде поддержки Украины», — приводится информация из документа.

В тексте документа отмечено, что госсекретарь будет наделен полномочиями, которые позволяют предоставлять дополнительную помощь Украине, используя конфискованные российские активы. Отмечается, что решение о конфискации активов, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США, после чего средства перейдут на «фонд поддержки Украины».

Кроме того, в законопроекте правительству США предписано возглавлять скоординированные международные санкции, которые будут направлены на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и «большую семерку» (G7).

Деловая пассивность: экономика ЕС балансирует на грани кризиса
Основные причины спада — жесткая монетарная политика ЕЦБ и энергетический кризис

До этого, 5 ноября, в статье обозревателя Мартина Сандбу для газеты Financial Times отмечалось, что конфискация российских активов западными странами может привести к серьезным экономическим последствиям.

Ранее, 2 ноября, Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список, связанный с РФ. Как отмечается, новые санкции направлены в том числе против нескольких крупных российских банков и компаний. Всего в черный список внесены 37 физических лиц и почти 200 юридических лиц.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023