В конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает передачу Украине российских активов. Трансляция заседания 7 ноября велась на YouTube-канале комитета.

Комитет одобрил законопроект, опираясь на результаты голосования, в котором 40 голосов были «за» и всего два «против».

«Все права, права собственности и доход от конфискованных российских активов <…> при необходимости переходят правительству США, пока удерживаются в фонде поддержки Украины», — приводится информация из документа.

В тексте документа отмечено, что госсекретарь будет наделен полномочиями, которые позволяют предоставлять дополнительную помощь Украине, используя конфискованные российские активы. Отмечается, что решение о конфискации активов, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США, после чего средства перейдут на «фонд поддержки Украины».

Кроме того, в законопроекте правительству США предписано возглавлять скоординированные международные санкции, которые будут направлены на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и «большую семерку» (G7).

До этого, 5 ноября, в статье обозревателя Мартина Сандбу для газеты Financial Times отмечалось, что конфискация российских активов западными странами может привести к серьезным экономическим последствиям.

Ранее, 2 ноября, Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список, связанный с РФ. Как отмечается, новые санкции направлены в том числе против нескольких крупных российских банков и компаний. Всего в черный список внесены 37 физических лиц и почти 200 юридических лиц.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.