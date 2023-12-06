В Госдуме оценили отказ ЕС от идеи Испании передать Киеву прибыль с активов РФ

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев прокомментировал 6 декабря отказ Евросоюза поддержать идею Испании о передаче Украине прибыли с активов РФ.

«Эта дискуссия напоминает разборки бандитов с большой дороги между собой. <...>. Первое — российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме, включая проценты, вернуться в юрисдикцию РФ, и это совершенно очевидный шаг. Всё иное — это банальное воровство, жульничество, нарушение и норм, и правил, и этики. Надо исходить, на мой взгляд, из этого и делать всё, чтобы ни одно недружественное действие в части изъятия этих активов, прибыль из этих активов не осталось без ответа по принципу «глаз за глаз», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Канаев напомнил, что у РФ имеются замороженные активы в ответ на недружественные действия западных стран.

«В случае изъятия любого рубля, доллара, евро из российских активов необходимо такой же рубль доллар, евро изымать из тех активов, которые есть на территории РФ, принадлежащие недружественным государствам. На мой взгляд, принцип взаимности здесь будет самым верным ответом», — подчеркнул депутат.

Накануне газета Politico со ссылкой на европейских чиновников писала, что большая часть стран Евросоюза не поддерживает предложенный Испанией план по финансированию Украины за счет прибыли от замороженных российских активов. По сведения издания, этот план вызвал скептицизм со стороны нескольких стран и европейских институтов, в числе которых Германия и Франция, а также Европейский центральный банк, по мнению которого план чиновников может привести к нестабильности евровалюты.

Еще в конце июня лидеры ЕС поручили Европейской комиссии продолжить работу над возможным использованием замороженных активов РФ для Киева. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что пока никто не знает, каким образом можно конфисковать замороженные российские активы. Он указывал, что «это всё ужасно сложно».

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Так, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ.