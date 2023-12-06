Реклама
Прямой эфир
Мир
Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн
Экономика
Компания «М.Видео» сменила логотип в рамках ребрендинга
Экономика
Магазины Adidas и Reebok откроются в России под новой вывеской
Общество
Певец Шарлот обжаловал свой арест
Мир
МЧС России доставит еще 27,5 т гумпомощи для жителей Газы
Мир
Экипаж разбившегося в Японии американского конвертоплана Osprey признан погибшим
Общество
В Архангельске задержаны подозреваемые во взяточничестве
Мир
СМИ сообщили о непопулярности в ЕС плана финансирования Киева за счет активов РФ
Мир
В Берлине признали проблемы с задержками поставок оружия Киеву
Мир
Конгрессмен признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году
Общество
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей
Общество
Производитель колонок «Урал» выиграл суд о схожести с техникой JBL
Мир
Конгрессмен выразил уверенность в скором оставлении Украины США
Общество
В Санкт-Петербурге задержан криминальный авторитет
Мир
Захарова оценила заявление главы минобороны ФРГ о союзе с Украиной
Сюжет:

В Госдуме оценили отказ ЕС от идеи Испании передать Киеву прибыль с активов РФ

Депутат Канаев назвал бандитскими разборками дискуссию ЕС о российских активах
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев прокомментировал 6 декабря отказ Евросоюза поддержать идею Испании о передаче Украине прибыли с активов РФ.

«Эта дискуссия напоминает разборки бандитов с большой дороги между собой. <...>. Первое — российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме, включая проценты, вернуться в юрисдикцию РФ, и это совершенно очевидный шаг. Всё иное — это банальное воровство, жульничество, нарушение и норм, и правил, и этики. Надо исходить, на мой взгляд, из этого и делать всё, чтобы ни одно недружественное действие в части изъятия этих активов, прибыль из этих активов не осталось без ответа по принципу «глаз за глаз», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Канаев напомнил, что у РФ имеются замороженные активы в ответ на недружественные действия западных стран.

«В случае изъятия любого рубля, доллара, евро из российских активов необходимо такой же рубль доллар, евро изымать из тех активов, которые есть на территории РФ, принадлежащие недружественным государствам. На мой взгляд, принцип взаимности здесь будет самым верным ответом», — подчеркнул депутат.

Шоковая разморозка: почему США вряд ли отдадут Киеву активы РФ
И как Вашингтон может использовать замороженные средства российского Центробанка

Накануне газета Politico со ссылкой на европейских чиновников писала, что большая часть стран Евросоюза не поддерживает предложенный Испанией план по финансированию Украины за счет прибыли от замороженных российских активов. По сведения издания, этот план вызвал скептицизм со стороны нескольких стран и европейских институтов, в числе которых Германия и Франция, а также Европейский центральный банк, по мнению которого план чиновников может привести к нестабильности евровалюты.

Еще в конце июня лидеры ЕС поручили Европейской комиссии продолжить работу над возможным использованием замороженных активов РФ для Киева. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что пока никто не знает, каким образом можно конфисковать замороженные российские активы. Он указывал, что «это всё ужасно сложно».

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Так, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023