Реклама
Прямой эфир
Мир
МВФ одобрил выплату Украине транша почти на $900 млн
Мир
Небензя указал на исчерпанные человеческие и военные ресурсы Украины
Мир
Бывший вице-президент США Пенс призвал никогда не отправлять на Украину войска
Мир
Глава МВД Франции сообщил о более 100 арестах в ходе беспорядков
Мир
В Киеве пригрозили отсутствием Зеленского на саммите НАТО без приглашения в альянс
Экономика
В РФ резидентам разрешили продавать банкам валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
Общество
В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края
Экономика
Замещение западных технологий в РФ может занять 10-15 лет
Мир
Пентагон подтвердил отсутствие перехвата разведданных сбитым аэростатом КНР
Мир
В США опровергли планы снять санкции с военного руководства КНР
Политика
Путин выразил благодарность главе Южной Осетии за поддержку России 24 июня
Армия
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на спецоперацию
Мир
Беспилотник Reaper без согласования с РФ приблизился к российскому объекту в Сирии
Сюжет:

Страны ЕС совместно с партнерами будут искать пути использования активов РФ

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины. Соответствующее заявление сделано в ходе саммита в Брюсселе 29 июня.

«Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении обездвиженных активов России, и предлагает Совету ЕС, верховному представителю ЕС и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом и в координации с партнерами», — говорится в документе.

Отмечается, что Евросоюз продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь «столько, сколько понадобится». Лидеры ЕС также договорились оперативно рассмотреть вклад сообщества в предоставление гарантий безопасности Украине.

Дремучий ЕС: как стартовал саммит лидеров стран объединения
Как европейские политики планируют помогать Киеву и какова вероятность отправки военной миссии на Украину

Ранее, 21 июня, агентство Bloomberg написало, что власти ЕС пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд. При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев готовит «честный» механизм, который позволит конфисковать средства РФ.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал «Известиям», что Евросоюз может конфисковать замороженные российские активы, но с большими потерями и последствиями для себя.

В мае сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину.

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь за это вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023