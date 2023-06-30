Страны ЕС совместно с партнерами будут искать пути использования активов РФ

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины. Соответствующее заявление сделано в ходе саммита в Брюсселе 29 июня.

«Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении обездвиженных активов России, и предлагает Совету ЕС, верховному представителю ЕС и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом и в координации с партнерами», — говорится в документе.

Отмечается, что Евросоюз продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь «столько, сколько понадобится». Лидеры ЕС также договорились оперативно рассмотреть вклад сообщества в предоставление гарантий безопасности Украине.

Ранее, 21 июня, агентство Bloomberg написало, что власти ЕС пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд. При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев готовит «честный» механизм, который позволит конфисковать средства РФ.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал «Известиям», что Евросоюз может конфисковать замороженные российские активы, но с большими потерями и последствиями для себя.

В мае сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину.

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь за это вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.