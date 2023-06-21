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В ГД указали на большие последствия для ЕС от конфискации российских активов

Депутат Чепа: ЕС может конфисковать активы РФ только с большими последствиями для себя
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Евросоюз может конфисковать замороженные российские активы, но с большими потерями и последствиями для себя. Об этом 21 июня «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что власти ЕС пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд. При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев готовит «честный» механизм, который позволит конфисковать средства РФ.

«Нет честного способа воровства денег. Есть попытки обосновать свои действия. То же самое и ЕС пытается придумать, юристы уже дергаются, пытаются придумать, что они могут сделать для того, чтобы «честно» отнять эти деньги. Но они прекрасно понимают, что и у нас есть ответные шаги, которые мы будем предпринимать, и при этом пострадает простой бизнес, незаинтересованный в этих действиях», — сказал Чепа.

В качестве ответных действий парламентарий назвал способность России экспроприировать западную собственность. Чепа отметил, что пока Москва не идет на это, потому что не хочет рвать связи с «нормальными европейскими компаниями».

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В мае сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину.

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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