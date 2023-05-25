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Евросоюз обсудил отправку прибыли от замороженных активов РФ Украине

FT: ЕС обсудил отправку Киеву прибыли от замороженных активов России
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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Страны-участницы Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину. Об этом 24 мая пишет издание Financial Times со ссылкой на источник.

На встрече представителей ЕС в среду обсуждалась возможность «перекачивания процентов» с арестованных вкладов. Отмечается, что речь идет об активах на сумму €196,6 млрд, которые хранятся в депозитарии Euroclear.

Кроме того, некоторые должностные лица предлагают реализовать аналогичную схему в отношении средств, замороженных в Clearstream.

Другие участники дискуссии при этом указали на необходимость спрогнозировать юридические последствия подобных шагов и воздействие на финансовые рынки. В конце июня чиновники собираются представить более конкретные предложения по российским активам.

Отточный прогноз: как изменит экономику РФ указ об управлении западными активами
В ответ на какие действия со стороны недружественных стран он был введен

Ранее, 12 мая, правительство Бельгии согласовало пакет помощи Украине на €92 млн, который будет оплачен за счет доходов от замороженных активов России. Уточняется, что новый транш должен обеспечить Киев ресурсами для «успешного контрнаступления».

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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