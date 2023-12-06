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Сюжет:

СМИ сообщили о непопулярности в ЕС плана финансирования Киева за счет активов РФ

Politico: в ЕС отвергли идею передать Украине прибыль с активов РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Большая часть стран Евросоюза (ЕС) не поддерживает предложенный Испанией план по финансированию Украины за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом 5 декабря сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Несколько послов из 27 правительств стран блока утверждали, что идея, выдвинутая Испанией, возглавляющей очередное шестимесячное председательство в ЕС, не даст экономике Украины срочного импульса», — говорится в публикации.

Как утверждается, чиновники ЕС на протяжении нескольких месяцев изучали способы изъятия доходов от активов, стоимость которых составляет около $300 млрд. В конечном итоге этот план вызвал скептицизм со стороны нескольких стран и европейских институтов, в числе которых Германия и Франция, а также Европейский центральный банк, по мнению которого план чиновников может привести к нестабильности евровалюты.

Вопросы также вызвали и цифры, которые представил Мадрид. Так, по его подсчетам, Киеву можно было предоставить €17 млрд грантами и €33 млрд кредитами под низкие проценты до 2027 года.

«Учитывая, что предложение Испании настолько противоречило взглядам большинства других правительств, некоторые дипломаты предположили, что оно было разработано испанскими правительственными чиновниками, мало знакомыми с настроениями в остальной части ЕС», — добавили в публикации.

Politico привела данные, согласно которым €180 млрд замороженных российских активов находятся в клиринговой палате бельгийской компании Euroclear. Когда бумаги достигают срока погашения, они реинвестируются посредниками и приносят прибыль, которую как раз и планировалось передавать Киеву.

Шоковая разморозка: почему США вряд ли отдадут Киеву активы РФ
И как Вашингтон может использовать замороженные средства российского Центробанка

В ноябре комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает передачу Украине российских активов. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что передача Киеву замороженных российских активов подорвет финансовую систему Вашингтона.

До этого, в октябре, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» назвал грабежом решение ЕС использовать российские активы для поддержки Украины. При этом он отметил, что подобные заявления делаются, чтобы хоть как-то помочь Украине на фоне сокращения поставок оружия.

В конце июня премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС рассчитывает заработать по €3 млрд в год на замороженных российских активах ЦБ для Украины. Он указал, что 90% российских активов, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии.

Тогда же лидеры ЕС поручили Европейской комиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Киева. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что пока никто не знает, каким образом можно конфисковать замороженные российские активы. Он отмечал, что «это всё ужасно сложно».

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Так, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. Согласно указу, соответствующие меры касаются также конфискации имущества российских граждан и компаний.

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