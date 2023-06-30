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Шольц выразил сомнение в возможности изъятия российских активов

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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока никто не знает, каким образом можно конфисковать замороженные российские активы. Об этом он сказал 30 июня во время саммита Евросоюза в Брюсселе.

«Это всё ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», — сказал он на пресс-конференции.

Шольц отметил, что лидеры стран ЕС поручили Европейской комиссии проработать этот вопрос и сообщить о результатах.

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И что еще обсудят лидеры блока на саммите в Брюсселе

Накануне премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз рассчитывает заработать по €3 млрд в год на замороженных российских активах для Украины. По его словам, 90% российских активов, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии.

29 июня лидеры ЕС поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Киева. Отмечается, что Евросоюз продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь «столько, сколько понадобится».

До этого, 21 июня, агентство Bloomberg написало, что власти ЕС пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд. При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев готовит «честный» механизм, который позволит конфисковать средства РФ.

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь за это вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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