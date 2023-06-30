Шольц выразил сомнение в возможности изъятия российских активов
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока никто не знает, каким образом можно конфисковать замороженные российские активы. Об этом он сказал 30 июня во время саммита Евросоюза в Брюсселе.
«Это всё ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», — сказал он на пресс-конференции.
Шольц отметил, что лидеры стран ЕС поручили Европейской комиссии проработать этот вопрос и сообщить о результатах.
Накануне премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз рассчитывает заработать по €3 млрд в год на замороженных российских активах для Украины. По его словам, 90% российских активов, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии.
29 июня лидеры ЕС поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Киева. Отмечается, что Евросоюз продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь «столько, сколько понадобится».
До этого, 21 июня, агентство Bloomberg написало, что власти ЕС пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд. При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев готовит «честный» механизм, который позволит конфисковать средства РФ.
25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь за это вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.
Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.