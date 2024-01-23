Bloomberg сообщило о намерении ЕС ввести налог на прибыль от активов РФ

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность введения налога на прибыль от замороженных российских активов. Об этом 23 января пишет агентство Bloomberg.

«Министры иностранных дел ЕС дали свое политическое благословение на введение налога на непредвиденные доходы в понедельник (22 января. — Ред.)», — пишут журналисты.

Также, по данным анонимных источников издания, данный вопрос будет на повестке вновь в течение этой недели.

Однако группа стран, включая Германию, высказались против конфискации российского имущества по юридическим соображениям, передает агентство слова анонимных собеседников.

В то же время отмечается, что США выразили готовность конфисковать активы РФ полностью. Тем не менее в Европе стараются не спешить с решениями, в том числе по налогообложению прибыли от активов России, так как европейский Центральный банк и несколько стран —участниц объединения обеспокоены последствиями конфискации. Они пытаются спрогнозировать, какое влияние это окажет на стабильность евро, поясняют журналисты.

Кроме того, в последнее время среди государств – членов ЕС все сильнее вспыхивают дебаты относительно помощи Украине.

«Помощь на сумму около $100 млрд по-прежнему приостановлена ​​из-за политических процессов в Вашингтоне и Брюсселе», — заключили в агентстве.

Днем ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в объединении достигли политического соглашения перейти к последнему этапу работы над использованием замороженных российских активов. Он выразил надежду, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС 19 февраля.

До этого, 6 декабря, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Он напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 8 ноября заявила, что конфискация замороженных активов РФ за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.