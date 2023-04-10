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Бельгия заработала €625 млн благодаря замороженным активам России

Le Soir: Бельгия получила доход в размере €625 млн от замороженных активов России
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Фото: Global Look Press/Arne Dedert
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Бельгия получила доход в размере €625 млн благодаря налогообложению процентов от замороженных российских активов. Об этом в понедельник, 10 апреля, написало издание Le Soir со ссылкой на казначейство.

«Во время последнего бюджетного контроля правительство неожиданно предъявило значительный непредвиденный доход: €625 млн, полученные в результате налогообложения процентов, поступивших от замороженных в нашей стране российских финансовых активов», — говорится в материале.

Дело в том, что в Бельгии зарегистрирован международный депозитарий Euroclear, в котором выплаты по купонам и облигациям с истекающим сроком погашения увеличивают объем средств. Данное финансовое учреждение не только хранит их, но и инвестирует.

Отмечается, что в прошлом году было получено процентов на €821 млн. Издание указало на то, что средства будут расти и в 2023 году, но более медленными темпами. Уточняется, что сверхдоходы облагаются налогом.

Бельгия среди всех европейских государств является лидером по количеству замороженных активов Москвы (€250 млрд).

Генеральный управляющий администрации казначейства Александр де Гест уточнил в беседе с изданием, что на данный момент заморожено €191,9 млрд трансакций и €58,7 млрд активов. Он обратил внимание, что некоторые представители российского бизнеса перевели свои активы на близких во избежание рестрикций. Бельгия сообщила об этом Еврокомиссии, которая добавляет в санкционные списки новые имена.

По поводу потенциальной передачи замороженных активов Киеву, чиновник сказал, что для этого будет необходимо создать нормативный акт на европейском уровне. Де Гест подчеркнул, что конституция Бельгии и европейские договоры охраняют свою собственность.

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Ранее, 10 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.

До этого, 7 марта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев назвал блокировку активов России в ЕС кражей. Он отметил, что однажды европейским странам придется за это ответить.

В тот же день исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что замороженные на Западе российские средства рано или поздно будут возвращены, любая форма их отъема противоречит нормам международного права. По его словам, если российские активы будут утеряны, ЕС будет обязан компенсировать все потери за счет налогоплательщиков.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ. В Москве не раз отмечали, что изъятие российских средств сравнимо с воровством.

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