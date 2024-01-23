Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд оштрафовал Apple на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенного контента
Мир
Пентагон призвал западные страны предоставить Украине больше систем ПВО
Экономика
Финансовый аналитик не исключил продолжения падения курса биткоина
Мир
В Госдуме раскрыли цель вбросов Запада о возможной войне НАТО с Россией
Общество
Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
Авто
Минтранс предложил упорядочить размещение придорожных сервисов
Мир
В Кремле заявили об осознании Европой «прогоревших» на Украине инвестиций
Происшествия
Росгвардейцы обнаружили тайник ВФУ с гранатометами в Запорожской области
Политика
Песков заявил о встрече Путина и Лукашенко до конца текущей недели
Мир
В Швеции призвали проверять использование Украиной переданного ей оружия
Мир
В Кремле сообщили об отсутствии в планах Путина посетить КНДР до конца марта
Мир
Сунак заявил о действиях Великобритании по недопущению поставок оружия хуситам
Общество
Путин на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в РФ
Мир
В Германии призвали к переговорам с Россией по урегулированию на Украине
Мир
СМИ сообщили о намерении Брюсселя выделить Киеву помощь из доходов от активов РФ

Песков заявил о встрече Путина и Лукашенко до конца текущей недели

Песков: Путин и Лукашенко встретятся до конца этой недели
0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся до конца этой недели. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос «Известий» 23 января.

«Это будет скоро, это будет до конца этой недели. Мы сообщим всё своевременно», — рассказал Песков.

Двое в лодке: к чему пришли РФ и Белоруссия за 30 лет дипотношений
Москва и Минск выступают единым фронтом против западных стран

Ранее, 22 января, Песков сообщал, что переговоры Путина и Лукашенко готовятся. Сам президент Белоруссии в тот же день отметил, что намерен провести переговоры в формате один на один с российским коллегой перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

23 ноября в Минске состоялась беседа президента Путина и Лукашенко «с глазу на глаз» после завершения саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Сообщалось, что сначала президенты обсудили общую и актуальную повестку во Дворце независимости, а затем продолжили разговор о делах в автомобиле. В тот день Путин приезжал в Минск на саммит ОДКБ. Как рассказали в Кремле, на повестке дня ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, в том числе дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности. Лидеры стран также затронут проблемы регионального и международного характера.

В начале ноября Путин и Лукашенко обсудили по телефону продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и сотрудничество в области высоких технологий. Президенты подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы с целью углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024