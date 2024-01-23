Песков заявил о встрече Путина и Лукашенко до конца текущей недели
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся до конца этой недели. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос «Известий» 23 января.
«Это будет скоро, это будет до конца этой недели. Мы сообщим всё своевременно», — рассказал Песков.
Ранее, 22 января, Песков сообщал, что переговоры Путина и Лукашенко готовятся. Сам президент Белоруссии в тот же день отметил, что намерен провести переговоры в формате один на один с российским коллегой перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.
23 ноября в Минске состоялась беседа президента Путина и Лукашенко «с глазу на глаз» после завершения саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Сообщалось, что сначала президенты обсудили общую и актуальную повестку во Дворце независимости, а затем продолжили разговор о делах в автомобиле. В тот день Путин приезжал в Минск на саммит ОДКБ. Как рассказали в Кремле, на повестке дня ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, в том числе дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности. Лидеры стран также затронут проблемы регионального и международного характера.
В начале ноября Путин и Лукашенко обсудили по телефону продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и сотрудничество в области высоких технологий. Президенты подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы с целью углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества.