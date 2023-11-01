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Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе проведенных переговоров обсудили продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и сотрудничество в области высоких технологий. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему 23 ноября с.г. в Минске очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», — отмечается в сообщении.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы с целью углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества.

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Ранее, 26 октября, Путин внес в Госдуму проект о ратификации соглашения о создании учебных центров для совместной подготовки Вооруженных сил РФ и Белоруссии. Российский лидер 31 января 2023 года распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Документ был подписан в Минске 28 марта.

18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве заявил, что стратегическое партнерство РФ и Белоруссии особенно важно в условиях откровенно враждебной деятельности НАТО. Он напомнил, что страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что РФ не располагает данными о подготовке Западом госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск будут противостоять любым попыткам дестабилизации на своих территориях.

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