РФ и Белоруссия создадут учебные центры совместной подготовки военных

Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Соответствующее распоряжение российского президента от 31 января опубликовали на портале правовой информации.

Путин поручил Министерству обороны совместно с Министерством иностранных дел провести переговоры с Белоруссией и подписать данное соглашение.

«Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера», — сказано в документе.

5 января белорусское минобороны заявило о продолжении наращивания региональной группировки сил Белоруссии и России. В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил (ВС) двух стран планируется проведение совместного летно-тактического учения.

19 декабря прошлого года во время переговоров в Минске Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений «в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации».

В ноябре министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что началась подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза — 2023».

За месяц до этого Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам Хренина, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.