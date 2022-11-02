Россия и Белоруссия начали подготовку к учениям «Щит Союза — 2023»

Подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза — 2023» началась. Об этом 2 октября сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Продолжается совершенствование объединенных военных систем. В этих целях наши органы военного управления проводят совместные мероприятия, обмениваются передовым опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, проводят совместные тренировки. Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения «Щит Союза — 2023», — приводит его слова Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.

Хренин также заявил, что учения станут главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских органов военного управления и войск в 2023 году. Основы замысла «Щита Союза — 2023» будут обсуждаться в ходе совместной коллегии министерств обороны двух стран.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал в ходе российско-белорусской военной коллегии, что военные двух стран в настоящее время проводят боевое слаживание.

«Решением президентов наших стран с 22 октября на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск. Принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны», — рассказал он.

Шойгу добавил, что обеспечение военной безопасности Союзного государства является приоритетной задачей Минобороны. Для этого также регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Как указал министр обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства. Он обратил внимание на то, что президенты постоянно обсуждают различные формы взаимодействия.

Также в этот день Лукашенко заявил о том, что по территории республики готовился удар со стороны Украины. Также он сообщил о подготовке Польшей и Украиной боевиков для терактов в Белоруссии. Он напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России по защите Донбасса и говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским.