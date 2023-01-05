Минск и Москва запланировали совместные летно-тактические учения

Белоруссия и Россия планируют совместные летно-тактические учения сил. Об этом 5 января сообщило Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

«В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ (сил), планируется проведение совместного летно-тактического учения», — говорится в заявлении.

Кроме того, в военном ведомстве отметили, что продолжается наращивание региональной группировки войск России и Белоруссии.

С прибывающими подразделениями на полигонах в республике спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания.

В декабре в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства.

В ноябре министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что началась подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза – 2023».

За месяц до этого Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам Хренина, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.