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Путин сообщил об обсуждении с Лукашенко создания единого оборонного пространства

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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В ходе переговоров в Минске президент РФ Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал сам Путин на пресс-конференции.

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«Разумеется, в ходе сегодняшних переговоров подробно обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства, и обеспечение безопасности союзного государства, а также сотрудничество в рамках Организации договора о коллективной безопасности с учетом того, что председательство в ОДКБ с 1 января переходит к Белоруссии», — отметил глава государства.

Также, по его словам, также Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

«Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны», — подчеркнул Путин.

По его словам, «создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны».

В тот же день министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в рамках переговоров в Минске обсудили укрепление обороноспособности двух стран.

В понедельник состоялись российско-белорусские переговоры на высшем уровне в расширенном составе. По словам Путина, они прошли очень результативно.

3 декабря Шойгу и Хренин также подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

До этого, 30 ноября, Хренин высказал мнение о том, что страны Запада рассматривают Россию и Белоруссию в качестве противников и прорабатывают вопросы наступательного характера.

2 ноября Шойгу рассказал о том, что Москва и Минск проводят боевое слаживание региональной группировки войск на территории Белоруссии. Он отметил, что продолжает формироваться общее оборонное пространство. В частности, уже функционирует единая система ПВО.

10 октября Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.

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