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Главы Минобороны РФ и Белоруссии обсудили укрепление обороноспособности

Главы Минобороны Белоруссии и РФ Хренин и Шойгу обсудили укрепление обороноспособности
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в рамках переговоров в Минске обсудили укрепление обороноспособности двух стран. Об этом 19 декабря сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Валерий Ревенко.

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«Министры обороны Беларуси и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств», — написал он в своем Twitter.

Шойгу сегодня прибыл в Минск для участия в запланированных переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Главной темой предстоящих переговоров, как ранее отмечал Лукашенко, станет экономика. Кроме того, главы государств намерены обсудить региональные и международные проблемы, а также военные вопросы.

Изначально о событии сообщила пресс-служба Лукашенко. Отмечалось, что участие примут не только главы государств, но и члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. Затем Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате «один на один», после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

3 декабря Шойгу и Хренин также подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

7 декабря государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Москва и Минск показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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