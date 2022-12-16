Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Мир
СМИ сообщают о перебоях в Киеве со светом
Общество
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Томском выросло до 16 человек
Мир
ЕС два дня подряд отбирал из своих ПХГ рекордные объемы газа
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Происшествия
Источник сообщил о гибели восьми человек при обстреле ВСУ села в ЛНР
Мир
Теракт произошел в турецком Диярбакыре
Мир
Дипломаты назвали новые санкции США свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона
Интернет
Twitter заблокировал аккаунты некоторых писавших о Маске журналистов
Общество
Использованные для атак на Крым беспилотники оказались производства США
Мир
В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум

Лукашенко назвал главную тему предстоящих переговоров с Путиным

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на предстоящих 19 декабря переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Минске, главной темой станет экономика. Об этом он рассказал на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

Близкий круг: какие вопросы Путин обсудил с Лукашенко в Сочи
И кому белорусский президент посоветовал «кормиться на вольных хлебах»

«На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера. Вопросы стратегии — прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности. Но главное — это экономика», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

При этом он подчеркнул, что республика никогда не станет врагом России. Глава государства заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии незыблемы, и отметил, что ни в одной союзной программе нет посягательств на них.

«Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство», — сказал он.

О запланированных на 19 декабря переговорах лидеров ранее в пятницу сообщила пресс-служба Лукашенко. Отмечалось, что участие в них примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. Затем Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате «один на один», после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

13 декабря Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для переговоров.

До этого, 7 декабря, государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Россия и Белоруссия показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лучшим ответом на недружественные действия зарубежных партнеров России и Белоруссии должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Он отметил важность новых совместных шагов по укреплению технологического суверенитета двух стран.

В июле Лукашенко отметил, что Белоруссия должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией. При этом, по его словам, Белоруссия должна сохранить свой суверенитет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022