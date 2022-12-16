Лукашенко назвал главную тему предстоящих переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на предстоящих 19 декабря переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Минске, главной темой станет экономика. Об этом он рассказал на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

«На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера. Вопросы стратегии — прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности. Но главное — это экономика», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

При этом он подчеркнул, что республика никогда не станет врагом России. Глава государства заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии незыблемы, и отметил, что ни в одной союзной программе нет посягательств на них.

«Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство», — сказал он.

О запланированных на 19 декабря переговорах лидеров ранее в пятницу сообщила пресс-служба Лукашенко. Отмечалось, что участие в них примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. Затем Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате «один на один», после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

13 декабря Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для переговоров.

До этого, 7 декабря, государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Россия и Белоруссия показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лучшим ответом на недружественные действия зарубежных партнеров России и Белоруссии должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Он отметил важность новых совместных шагов по укреплению технологического суверенитета двух стран.

В июле Лукашенко отметил, что Белоруссия должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией. При этом, по его словам, Белоруссия должна сохранить свой суверенитет.