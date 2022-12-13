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Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям

Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для переговоров
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для переговоров. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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«На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочено министерство транспорта и коммуникаций», — говорится в сообщении.

Министерству разрешено при необходимости вносить в указ изменения, не имеющие принципиального характера.

7 декабря государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Россия и Белоруссия показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лучшим ответом на недружественные действия зарубежных партнеров России и Белоруссии должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Он отметил важность новых совместных шагов по укреплению технологического суверенитета двух стран.

До этого, в июле, Лукашенко отметил, что Белоруссия должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией. При этом, по его словам, Белоруссия должна сохранить свой суверенитет.

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