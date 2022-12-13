Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям

Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для переговоров

13 декабря 2022, 15:11 0

Фото: ТАСС/Егор Алеев