Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский стал человеком года по версии журнала Time
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли более чем на $20 млрд
Мир
Армения получила предложение Азербайджана о проекте мирного соглашения
Политика
Путин отметил «циничную ангажированность» СПЧ ООН
Мир
Фигуранты дела о подготовке госпереворота в ФРГ планировали создать свою армию
Общество
Путин сообщил о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве
Происшествия
Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за прорыва коммуникаций
Мир
США одобрили продажу Польше танков Abrams и оборудования на $3,75 млрд
Происшествия
Взрыв газа произошел в торговом центре в Назрани
Мир
Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее
Политика
В Госдуме допустили помощь Индии в урегулировании украинского конфликта
Мир
Глава ЕК призвала создать Фонд европейского суверенитета для поддержки экономики
Сюжет:

Мезенцев рассказал о сотрудничестве РФ и Белоруссии на фоне санкционного давления

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев 7 декабря рассказал «Известиям» о взаимодействии двух стран на фоне санкций Запада и роли союзников в пространстве СНГ. По его словам, фундамент сплоченности сегодня — это сознательные и последовательные решения Москвы и Минска.

«Фундамент сплоченности — сознательное решение национальных лидеров, их последовательная позиция, воля президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, взаимодействие правительств. Но по сути дела — это выбор миллионов людей, не навязанный откуда-то», — рассказал Мезенцев в рамках медиафорума «Единение народов Беларуси и России: от общего прошлого к общему будущему».

Близкий круг: какие вопросы Путин обсудил с Лукашенко в Сочи
И кому белорусский президент посоветовал «кормиться на вольных хлебах»

По его словам, на сегодняшний день Россия и Белоруссия показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Мезенцев также отметил сильное санкционное давление на Россию и Республику Беларусь со стороны Запада, однако, по его словам, это помогает найти странам еще одну точку объединения.

«Сегодня надо думать, как нам противодействовать, но при этом не забывая, что мы на пространстве СНГ должны быть в партнерстве, соседском сотрудничестве со многими другими дружественными странами», — резюмировал государственный секретарь.

Ранее 3 декабря глава Министерства обороны России Сергей Шойгу побывал в Минске. Он провел переговоры с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. В рамках встречи глав двух ведомств был подписан протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Также Шойгу провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Ранее, в октябре, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лучшим ответом на недружественные действия зарубежных партнеров России и Белоруссии должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Он отметил важность новых совместных шагов по укреплению технологического суверенитета двух стран.

До этого, в июле, Лукашенко отметил, что Белоруссия должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией. При этом, по его словам, Белоруссия должна сохранить свой суверенитет.

Тогда же Путин подчеркнул, что все попытки западных стран политически и санкционно давить на РФ лишь подталкивают ее ускорить объединительные процессы с Белоруссией. По его словам, сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022