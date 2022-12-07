Мезенцев рассказал о сотрудничестве РФ и Белоруссии на фоне санкционного давления

Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев 7 декабря рассказал «Известиям» о взаимодействии двух стран на фоне санкций Запада и роли союзников в пространстве СНГ. По его словам, фундамент сплоченности сегодня — это сознательные и последовательные решения Москвы и Минска.

«Фундамент сплоченности — сознательное решение национальных лидеров, их последовательная позиция, воля президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, взаимодействие правительств. Но по сути дела — это выбор миллионов людей, не навязанный откуда-то», — рассказал Мезенцев в рамках медиафорума «Единение народов Беларуси и России: от общего прошлого к общему будущему».

По его словам, на сегодняшний день Россия и Белоруссия показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Мезенцев также отметил сильное санкционное давление на Россию и Республику Беларусь со стороны Запада, однако, по его словам, это помогает найти странам еще одну точку объединения.

«Сегодня надо думать, как нам противодействовать, но при этом не забывая, что мы на пространстве СНГ должны быть в партнерстве, соседском сотрудничестве со многими другими дружественными странами», — резюмировал государственный секретарь.

Ранее 3 декабря глава Министерства обороны России Сергей Шойгу побывал в Минске. Он провел переговоры с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. В рамках встречи глав двух ведомств был подписан протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Также Шойгу провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Ранее, в октябре, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лучшим ответом на недружественные действия зарубежных партнеров России и Белоруссии должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Он отметил важность новых совместных шагов по укреплению технологического суверенитета двух стран.

До этого, в июле, Лукашенко отметил, что Белоруссия должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией. При этом, по его словам, Белоруссия должна сохранить свой суверенитет.

Тогда же Путин подчеркнул, что все попытки западных стран политически и санкционно давить на РФ лишь подталкивают ее ускорить объединительные процессы с Белоруссией. По его словам, сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами.