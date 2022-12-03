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Шойгу прибыл в Минск на переговоры с главой минобороны Белоруссии
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Шойгу прибыл в Минск на переговоры с главой минобороны Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным, сообщает 3 декабря БелТА.

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«Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведут переговоры в Минске», — сообщает агентство.

Отмечается, что на повестке дня у сторон стоит обсуждение актуальных вопросов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее, 30 ноября, Хренин заявил о том, что Запад готовит на Украине националистические формирования, которые могут быть использованы с целью силового захвата власти в Белоруссии. Хренин добавил, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера, Белоруссия и Россия напрямую рассматриваются им в качестве противника.

До этого, 23 ноября, Минобороны РФ сообщило о том, что на полигонах в Белоруссии российские военнослужащие артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО) продолжают курс интенсивной боевой подготовки.

2 ноября Хренин рассказал о том, что подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза – 2023» началась. Он также заявил, что учения станут главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских органов военного управления и войск в 2023 году. Основы замысла «Щита Союза – 2023» будут обсуждаться в ходе совместной коллегии министерств обороны двух стран.

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