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МО Белоруссии заявило об отработке Западом вопросов наступления

МО Белоруссии отметило беспрецедентное наращивание войск НАТО у границ
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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
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Запад готовит на Украине националистические формирования, которые могут быть использованы с целью силового захвата власти в Белоруссии. Об этом в среду, 30 ноября, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

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«Запад ведет в Украине подготовку националистических воинских формирований типа батальона Калиновского, полка «Погоня», которые получают там опыт реальных боевых действий и могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в Беларуси», — сказал он.

Хренин добавил, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера, Белоруссия и Россия напрямую рассматриваются им в качестве противника.

Он также отметил высокую интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников у границ республики. По его словам, задействованы все имеющиеся арсеналы — от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Развертывание региональной группировки войск России и Белоруссии стало адекватной реакцией на действия НАТО, подчеркнул он.

«Да, прежде всего мы рассчитываем на себя. Однако мы понимаем, что, если понадобится помощь, у нас есть надежный союзник. Поэтому продолжим принимать совместные меры для предотвращения военных угроз Союзному государству. При этом хочу напомнить слова главнокомандующего [Вооруженными силами Белоруссии президента страны Александра Лукашенко]: «Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле», — добавил он.

Ранее, 24 ноября, Лукашенко заявил, что не будет против помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае вторжения на территорию Белоруссии. При этом он допустил, что задействование организации может не понадобиться и страна сможет самостоятельно ответить на угрозу.

За день до этого Лукашенко сказал, что Североатлантический альянс окончательно закрепил вектор, направленный против Белоруссии и России, и по собственной инициативе прервал с ними все контакты.

17 ноября в минобороны Белоруссии сообщили, что региональная группировка войск в республике приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Известно, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе региональной группировки войск Союзного государства.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные. В ведомстве пояснили, что в настоящее время стороны поэтапно проводят ряд мероприятий, направленных на упреждающую готовность и реагирование на обстановку по периметру границ Союзного государства.

При этом, как позднее пояснил секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, Минск не будет воевать и не станет предъявлять другим странам территориальные претензии, но даст отпор в случае нарушения государственных границ Белоруссии.

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