Лукашенко оценил необходимость помощи ОДКБ в случае вторжения в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 ноября заявил, что не будет против помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае вторжения на территорию Белоруссии.

«Мы, конечно, никогда не будем против, если, не дай Бог, это случится. <...> Но я, знаете, думаю, что нам не придется даже в этом случае задействовать ОДКБ. Вы даже представить не можете, как мы можем ответить», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста. Фрагмент с ответом показал телеканал ОНТ.

Белорусский президент добавил, что ответ будет таким, что «Европа задрожит».

Ранее в этот же день белорусский президент на полях саммита ОДКБ в Ереване призвал Киев начать мирные переговоры с Россией для того, чтобы избежать полного уничтожения Украины.

Накануне Лукашенко не исключил, что судьба ОДКБ зависит от успеха специальной военной операции России на Украине.

В октябре помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко отмечал, что поставки западного вооружения странами НАТО для нужд Вооруженных сил Украины могут привести к эскалации украинского конфликта до глобальных масштабов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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