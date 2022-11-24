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Лукашенко призвал Украину прекратить конфликт во избежание ее полного уничтожения

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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев начать мирные переговоры с Россией для того, чтобы избежать полного уничтожения Украины. По мнению Лукашенко, всё в руках Украины.

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«Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, притом в огромном количестве, людей <…> Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. <…> Это не то что будет грозить потерей государственности, это будет уничтожение Украины», — отметил белорусский президент на полях саммита ОДКБ в Ереване, сообщает Telegram-анал «Пул Первого» 24 ноября.

Лукашенко подчеркнул, что конфликты и противостояния между странами забываются с течением времени.

«Мы с фашистской Германией воевали, 30 миллионов погибло (человеческие потери в СССР. — Ред.). Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко, то есть раны зарубцевались. Готовы не просто разговаривать — сотрудничать, дружить. Так и здесь. Мы справимся. Мы все это загладим. Мы, наверное, сможем объяснить даже сейчас украинскому народу, что произошло», — уверен политик.

В заключение Лукашенко отметил необходимость возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Куда ни кинь, везде мирные переговоры. Мир и еще раз мир», — резюмировал президент.

Ранее, 24 ноября, Лукашенко заявил, что украинцы начали предъявлять претензии к руководству страны, так как в условиях разрушения инфраструктуры и наступления холодов Киев отказывается от ведения переговоров с российской стороной, чтобы заключить мирное соглашение.

До этого, 15 октября, белорусский лидер в интервью телекомпании NBC заявил, что Зеленскому запретили вести переговоры с Россией. По его словам, конфликт на Украине можно решить за неделю.

Россия не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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