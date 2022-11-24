Лукашенко заявил о претензиях украинцев к Зеленскому из-за отказа от переговоров

Украинцы начали предъявлять претензии к руководству страны, так как в условиях разрушения инфраструктуры и наступления холодов Киев отказывается от ведения переговоров с российской стороной, чтобы заключить мирное соглашение. Об этом 23 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Ереване после сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам белорусского лидера, он внимательно наблюдает за происходящем в соседней стране.

«Сегодня уже население Украины, несмотря на то что они нас ненавидят, Россию, отчасти и Белоруссию, они начинают своему руководству предъявлять претензии», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также обратил внимание на то, что миллионы украинцев страдают без воды и электричества. При этом лично у президента Украины Владимира Зеленского есть и электричество, и отопление. Он заключает договоренности с Западом, который поставляет вооружение киевскому режиму, не думая о народе страны, считает президент Белоруссии.

Через пару лет украинцы начнут обвинять Зеленского в том, что на территории страны идут боевые действия, заключил Лукашенко.

Ранее, 23 ноября, президент Белоруссии выразил уверенность, что недовольство народа Украины вынудит Зеленского сесть за стол переговоров.

В этот же день на саммите ОДКБ Лукашенко призвал остановить украинский конфликт и сесть за стол переговоров. Однако он усомнился в том, что Украине позволят это сделать.

15 октября белорусский лидер в интервью телекомпании NBC заявил, что Зеленскому запретили вести переговоры с Россией. По его словам, конфликт на Украине можно решить за неделю.

Также он заявил, что президент России Владимир Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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