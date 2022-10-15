Лукашенко заявил, что Запад запретил Зеленскому вести переговоры с Россией

Конфликт на Украине необходимо остановить, и для этого вернуться к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский этого сделать не в состоянии, поскольку применять методы дипломатии ему запретили сторонники на Западе. Об этом 15 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании NBC.

«Зеленскому зaпретили вести переговоры. Кто? Догaдайтесь с трех раз. Он несaмостоятелен», — цитирует белорусского лидера «Газета.Ru».

Лукашенко отметил, что забрасывать в соцсети бесконечные фейки — это не тот путь, который было бы верным избрать Украине в той ситуации, когда в ее армии гибнет столько людей.

«Обвинять друг друга. Не тот путь. Тысячи людей кaждый день гибнут. В том числе и грaжданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт», — фрагменты интервью были опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого».

Ранее в субботу сообщалось, что Лукашенко в том же интервью заявил, что конфликт на Украине можно решить за неделю. Глава республики подчеркнул, что в 2014 году в Минске были достигнуты договоренности об урегулировании кризиса на Украине. По его словам, если бы тогда Украина пошла на исполнение договора, сегодня бы она существовала в границах советского времени.

Также в интервью Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать. По его словам, на территории Украины против России сейчас воюет 50 государств. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на территории Украины.

В конце сентября Лукашенко также отмечал, что мира на Украине возможно достичь в течение нескольких дней при искреннем желании европейцев.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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