Лукашенко связал будущую судьбу ОДКБ с успехом спецоперации РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что судьба ОДКБ зависит от успеха специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Такое мнение он высказал на саммите организации в Ереване в среду, 23 ноября.

Он отметил, что в последнее время всё чаще слышатся разговоры о том, что жизнь и судьба ОДКБ зависят от исхода СВО.

«Если победит, ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — сказал он.

При этом глава Белоруссии подчеркнул, что лучше избегать подобных суждений.

«Не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно», — отметил он.

Говоря об имеющихся в мире вызовах и угрозах, Лукашенко также констатировал, что в странах ОДКБ складывается непростая ситуация.

«Мы неоднократно говорили, что общества внутри наших стран пытаются раскачивать — как раз по периметру Российской Федерации. Сначала полыхнула Украина, в 2020 году пытались разрушить Белоруссию. В январе этого года — Казахстан. Еще конфликт Армении и Азербайджана», — перечислил глава Белоруссии конфликтные точки, вызывающие беспокойство.

Он добавил также, что Белоруссия, как будущий председатель организации, инициирует стратегический диалог ОДКБ и Китая.

«Белоруссия во время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности намерена инициировать «Стратегический диалог ОДКБ — КНР», — заявил белорусский лидер.

Выступая на саммите, Лукашенко также назвал цель наращивания военного присутствия НАТО у границ стран — членов организации. По словам Лукашенко, Североатлантический альянс окончательно закрепил вектор, направленный против Белоруссии и России, и по собственной инициативе прервал с ними все контакты. В связи с этим белорусский лидер назвал решение о развертывании региональной группировки войск естественной реакцией на происходящее.

Саммит ОДКБ проходит в Ереване в среду. Участие в нем принимает президент России Владимир Путин. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в повестке — ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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