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Лукашенко связал будущую судьбу ОДКБ с успехом спецоперации РФ на Украине

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что судьба ОДКБ зависит от успеха специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Такое мнение он высказал на саммите организации в Ереване в среду, 23 ноября.

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Он отметил, что в последнее время всё чаще слышатся разговоры о том, что жизнь и судьба ОДКБ зависят от исхода СВО.

«Если победит, ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — сказал он.

При этом глава Белоруссии подчеркнул, что лучше избегать подобных суждений.

«Не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно», — отметил он.

Говоря об имеющихся в мире вызовах и угрозах, Лукашенко также констатировал, что в странах ОДКБ складывается непростая ситуация.

«Мы неоднократно говорили, что общества внутри наших стран пытаются раскачивать — как раз по периметру Российской Федерации. Сначала полыхнула Украина, в 2020 году пытались разрушить Белоруссию. В январе этого года — Казахстан. Еще конфликт Армении и Азербайджана», — перечислил глава Белоруссии конфликтные точки, вызывающие беспокойство.

Он добавил также, что Белоруссия, как будущий председатель организации, инициирует стратегический диалог ОДКБ и Китая.

«Белоруссия во время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности намерена инициировать «Стратегический диалог ОДКБ — КНР», — заявил белорусский лидер.

Выступая на саммите, Лукашенко также назвал цель наращивания военного присутствия НАТО у границ стран — членов организации. По словам Лукашенко, Североатлантический альянс окончательно закрепил вектор, направленный против Белоруссии и России, и по собственной инициативе прервал с ними все контакты. В связи с этим белорусский лидер назвал решение о развертывании региональной группировки войск естественной реакцией на происходящее.

Саммит ОДКБ проходит в Ереване в среду. Участие в нем принимает президент России Владимир Путин. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в повестке — ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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