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Лукашенко назвал цель наращивания военного присутствия НАТО у границ стран ОДКБ

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Наращивание военного присутствия НАТО у западных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) свидетельствует об освоении ими потенциального театра боевых действий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Ереване 23 ноября.

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По словам Лукашенко, Североатлантический альянс окончательно закрепил вектор, направленный против Белоруссии и России, и по собственной инициативе прервал с ними все контакты.

«Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России и ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия Штатов и других стран НАТО у западных границ ОДКБ, то есть у наших границ. Запад продолжает перебрасывать на восточный фланг НАТО войска, вооружения и военную технику. Повышается интенсивность их мероприятий оперативной и боевой подготовки. Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий?» — цитирует его БелТА,

В связи с этим Лукашенко назвал решение о развертывании региональной группировки войск естественной реакцией на происходящее.

Саммит ОДКБ проходит в Ереване в среду. Участие в нем примет президент России Владимир Путин. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в повестке — ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы. В частности, на встрече будут затронуты вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и меры по оказанию помощи Армении.

Ранее в этот же день глава МИД республики Владимир Макей заявил, что беспрецедентная милитаризация стран НАТО вокруг Белоруссии провоцирует дальнейшую гонку вооружений. Он также констатировал углубление кризиса существующего мирового порядка, затрагивающего все сферы международных отношений.

17 ноября в минобороны Белоруссии сообщили, что региональная группировка войск в республике приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Известно, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе региональной группировки войск Союзного государства.

За день до этого замначальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб заявил, что милитаризация соседних государств, прежде всего Польши, идет ударными темпами. По его словам, это указывает на подготовку Варшавы к наступательно войне.

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