Минск заявил о начале гонке вооружений из-за милитаризации стран НАТО

Беспрецедентная милитаризация стран НАТО вокруг Белоруссии провоцирует дальнейшую гонку вооружений. Об этом в среду, 23 ноября, заявил глава МИД республики Владимир Макей на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В своем выступлении Владимир Макей <...> выразил глубокую обеспокоенность в связи с беспрецедентной по масштабам милитаризацией сопредельных с Беларусью стран — членов НАТО, что способствует росту военно-политической напряженности и провоцирует дальнейшую гонку вооружений», — приводит его слова пресс-служба минобороны Белоруссии.

Он также констатировал углубление кризиса существующего мирового порядка, затрагивающего все сферы международных отношений.

Кроме того, глава МИД республики заявил о дискредитации важнейших институтов поддержания мира, безопасности и стабильности, таких как ООН и ОБСЕ. Макей призвал государства — члены ОДКБ к укреплению сплоченности и солидарности, чтобы эффективнее противостоять современным вызовам и угрозам безопасности.

17 ноября в минобороны Белоруссии сообщили, что региональная группировка войск в республике приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Известно, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе региональной группировки войск Союзного государства.

За день до этого замначальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб заявил, что милитаризация соседних государств, прежде всего Польши, идет ударными темпами. По его словам, это указывает на подготовку Варшавы к наступательно войне.