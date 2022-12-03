Россия и Белоруссия подписали протокол об обеспечении региональной безопасности
Министерства обороны России и Белоруссии подписали документ, подразумевающий совместное обеспечение безопасности в регионе. Об этом сообщил 3 декабря начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко на своей странице в Twitter.
«МО РБ и МО РФ подписали протокол в соглашение между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года», — сообщил он.
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