Шойгу рассказал о боевом слаживании группировки войск в Белоруссии

Москва и Минск проводят боевое слаживание региональной группировки войск на территории Белоруссии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 2 ноября.

«С 22 октября <...> проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск», — сообщил Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны двух страны.

Он отметил, что продолжает формироваться общее оборонное пространство. В частности, уже функционирует единая система ПВО.

Кроме того, Шойгу сообщил, что НАТО планирует создать систему коллективной обороны у границ России и Белоруссии.

В свою очередь, глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин на этом заседании сообщил, что началась подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза – 2023».

В начале октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства. Он обратил внимание на то, что президенты постоянно обсуждают различные формы взаимодействия.