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Шойгу заявил о планах НАТО создать систему обороны у границ России и Белоруссии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markus Rauchenberger
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НАТО планирует создать систему коллективной обороны у границ России и Белоруссии. Об этом в среду, 2 ноября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

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«Альянс намерен перейти от «сдерживания России путем передового присутствия» к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге», вблизи наших границ», — сказал он.

Также Шойгу напомнил, что в конце июня НАТО приняла новую стратегическую концепцию блока, где Москву назвали главным источником угроз безопасности.

Кроме того, министр обороны РФ отметил, что Украина готова разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО и создать «грязную» ядерную бомбу.

Ранее в этот день Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек. Он отметил, что действия НАТО ставят под удар партнеров Москвы, прежде всего Белоруссию. Минобороны России, по словам Шойгу, считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства.

В сентябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса намерены усилить давление на Россию и вводить новые санкции. Кроме того, Столтенберг сообщал, что альянс разместит новые силы на восточной границе и пошлет России сигнал о готовности защищать свою территорию.

В июне НАТО официально назвало Россию основной угрозой своей безопасности.

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