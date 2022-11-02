Группировка НАТО у границ России выросла с февраля в 2,5 раза

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 2 ноября заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек.

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются <...> батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться», — сообщил Шойгу.

Он отметил, что действия НАТО ставят под удар партнеров Москвы, прежде всего Белоруссию. Минобороны России, по словам Шойгу, считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства.

«Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС», — добавил министр обороны России.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что введение каких-либо войск на Украину и прямое столкновение с Российской армией — опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе.

В сентябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса намерены усилить давление на Россию и вводить новые санкции.

Кроме того, Столтенберг сообщал, что альянс разместит новые силы на восточной границе и пошлет России сигнал о готовности защищать свою территорию.

В июне НАТО официально назвало Россию основной угрозой своей безопасности.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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