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Группировка НАТО у границ России выросла с февраля в 2,5 раза

Шойгу: группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 2 ноября заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек.

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются <...> батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться», — сообщил Шойгу.

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Он отметил, что действия НАТО ставят под удар партнеров Москвы, прежде всего Белоруссию. Минобороны России, по словам Шойгу, считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства.

«Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС», — добавил министр обороны России.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что введение каких-либо войск на Украину и прямое столкновение с Российской армией — опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе.

В сентябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса намерены усилить давление на Россию и вводить новые санкции.

Кроме того, Столтенберг сообщал, что альянс разместит новые силы на восточной границе и пошлет России сигнал о готовности защищать свою территорию.

В июне НАТО официально назвало Россию основной угрозой своей безопасности.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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