Путин встретится с Лукашенко 19 декабря в Минске

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске 19 декабря. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба лидера Белоруссии.

«Программа переговоров ожидается насыщенная. Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции», — отмечается в сообщении.

Затем Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.



В пресс-службе белорусского дилера добавили, что в программе переговоров — обсуждение реализации принятых ранее союзных программ, вопросы торгово-экономического взаимодействия и совместных проектов с акцентом на импортозамещение. Будет обсуждаться и сотрудничество в энергетической сфере.

2 декабря президенты России и Белорусии провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в мире и по периметру Белоруссии и России, детально остановившись на обстановке, которая складывается на границах двух стран. Также были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах.

В пресс-службе также сообщили, что Путин и Лукашенко условились продолжить личные контакты, а именно — провести встречу позднее в этом месяце.

28 ноября Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным «бюрократические моменты», тормозящие сотрудничество между странами.