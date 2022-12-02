Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 2 декабря договорились провести встречу позднее в этом месяце. Об этом 2 декабря сообщил Telegram-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе главы республики.

«Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, главы государств также условились в течение года организовать и провести Конгресс молодых ученых двух стран на базе республиканской Академии наук.

Также сообщается, что в рамках телефонного разговора президенты обсудили повестку предстоящего в Кыргызстане саммита Евразийского экономического союза, международную повестку дня и обстановку, а также вопросы двустороннего взаимодействия — импортозамещение и реализацию союзных программ.

Президенты провели телефонный разговор ранее в этот день. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе развитие связей в науке и образовании.

28 ноября Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным «бюрократические моменты», тормозящие сотрудничество между странами.

До этого Путин и Лукашенко созванивались 8 ноября. Как сообщалось, стороны обсудили предстоящее заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшее в Ереване 23 ноября. Также лидеры двух стран обсудили белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и график встреч до конца года.