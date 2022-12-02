Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

У президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом 2 декабря сообщил Telegram-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе главы республики.

Факт телефонного разговора Путина и Лукашенко подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Был разговор», — сообщил он «РИА Новости».

28 ноября Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным «бюрократические моменты», тормозящие сотрудничество между странами.

До этого Путин и Лукашенко созванивались 8 ноября. Как сообщалось, стороны обсудили предстоящее заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшее в Ереване 23 ноября. Также лидеры двух стран обсудили белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и график встреч до конца года.

До этого, в июле, Лукашенко отметил, что Белоруссия должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией. При этом, по его словам, республика должна сохранить свой суверенитет.