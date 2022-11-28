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Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным «бюрократические моменты»

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным «бюрократические моменты», тормозящие сотрудничество между странами. Об этом он сказал 28 ноября на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

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«Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике и России, и Белоруссии, преодолимы. И мы стараемся их преодолевать. Есть определенное торможение. К сожалению, бюрократические [моменты]. Мы об этом поговорим. Это касается не Приморского края, а в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы», — цитирует его «БелТА».

Ранее, в октябре, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лучшим ответом на недружественные действия зарубежных партнеров России и Белоруссии должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Он отметил важность новых совместных шагов по укреплению технологического суверенитета двух стран.

До этого, в июле, Лукашенко отметил, что Белоруссия должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией. При этом, по его словам, Белоруссия должна сохранить свой суверенитет.

Тогда же Путин подчеркнул, что все попытки западных стран политически и санкционно давить на РФ лишь подталкивают ее ускорить объединительные процессы с Белоруссией. По его словам, сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами.

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