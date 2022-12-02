В Кремле назвали темы телефонного разговора Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

В том числе лидеры обсудили развитие связей в науке и образовании.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко условились продолжить личные контакты», — говорится в сообщении.

Президенты провели телефонный разговор ранее в этот день.

28 ноября Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным «бюрократические моменты», тормозящие сотрудничество между странами.

До этого Путин и Лукашенко созванивались 8 ноября. Как сообщалось, стороны обсудили предстоящее заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшее в Ереване 23 ноября. Также лидеры двух стран обсудили белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и график встреч до конца года.

В июле Лукашенко отметил, что Белоруссия должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией. При этом, по его словам, республика должна сохранить свой суверенитет.