Лукашенко обсудил с Путиным по телефону ход СВО на Украине

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора обсудили ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает БелТА в пятницу, 2 декабря, в своем Telegram-канале.

«Президенты обсудили ситуацию в мире и по периметру Беларуси и России, детально остановившись на ситуации, которая складывается на границах двух стран, и координации совместных действий. Обсудили президенты и ход специальной военной операции в Украине», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся разговоре двух лидеров. Отмечалось, что были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах.

В пресс-службе также сообщили, что Путин и Лукашенко условились продолжить личные контакты, а именно — провести встречу позднее в этом месяце.

28 ноября Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным «бюрократические моменты», тормозящие сотрудничество между странами.

До этого Путин и Лукашенко созванивались 8 ноября. Как сообщалось, стороны обсудили предстоящее заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшее в Ереване 23 ноября. Также лидеры двух стран обсудили белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и график встреч до конца года.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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