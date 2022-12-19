Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, прибыл в Минск на переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Главной темой предстоящих переговоров, как ранее отмечал Лукашенко, станет экономика. Кроме того, главы государств намерены обсудить региональные и международные проблемы, а также военные вопросы.

О запланированных на 19 декабря переговорах лидеров в Минске изначально сообщила пресс-служба Лукашенко. Отмечалось, что участие в них примут не только главы государств, но и члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. Затем Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате «один на один», после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

7 декабря государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Москва и Минск показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.