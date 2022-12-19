Песков анонсировал темы переговоров Путина и Лукашенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что в ходе сегодняшних переговоров президента Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко будут обсуждены, помимо прочего, еще и военные вопросы.

«Отношения настолько развернутые, многосторонние, и сегодня представится возможность провести ревизию, сверить часы по союзным программам, интеграционным и актуальным вопросам торгово-экономической повестки дня. При этом, конечно, поговорить и по военным аспектам, учитывая неспокойное и турбулентное окружение, и обменяться мнениями по актуальным международным проблемам», — рассказал он.

Песков также отметил, что Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.

«Белоруссия является союзником и партнером номер один для РФ. Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции. Никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам наших народов и интересам нашего союзного государства», — пояснил официальный представитель Кремля.

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