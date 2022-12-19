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Путин назвал результативными российско-белорусские переговоры на высшем уровне

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Фото: ТАСС/Павел Бедняков/POOL
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Российско-белорусские переговоры на высшем уровне в Минске в расширенном составе прошли очень результативно. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в узком составе с белорусским лидером Александром Лукашенко после завершения расширенных переговоров с членами правительства.

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«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», — приводит его слова агентство БелТА.

По словам российского лидера, он обсудил с коллегой основные вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

«В деловом и конструктивном ключе рассмотрены основные вопросы российско-белорусских отношений в сфере экономики, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Конечно, обсуждения прошли с учетом обстановки в мире, которая складывается в целом и в нашем регионе в частности», — добавил президент РФ.

Он также отметил, что Минск и Москва уверенно и эффективно минимизируют влияние санкций на свои экономики.

Лукашенко, в свою очередь, выразил уверенность, что люди оценят решения, которые были приняты в ходе переговоров с Путиным.

«Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов. Не потому что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время», — сказал он.

На встрече Лукашенко заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу, в том числе с Европой. Он отметил, что Белоруссия и Россия, несмотря на «некоторые шероховатости», находят ответы на все угрозы.

Путин во время переговоров назвал экономику приоритетом в развитии отношений РФ и Белоруссии. Кроме того, глава государства заявил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют, исходя из своих интересов.

7 декабря государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Москва и Минск показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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