Путин назвал экономику приоритетом в развитии отношений РФ и Белоруссии

Экономика является приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

«Что касается экономики, то, как Александр Григорьевич и отметил, это наш приоритет. Поэтому мы должны сегодня подвести некоторые итоги и, если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали, чтобы поискать и добиться искомого результата», — сказал он.

Кроме того, глава государства заявил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России.

«Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке», — добавил он.

Путин также отметил рост товарооборота РФ и Белоруссии. Он уточнил, что в 2021 году он достиг $38,5 млрд и вырос еще на 10% за 10 месяцев текущего года. По его словам, Москва и Минск могут выйти на товарооборот $40 млрд в 2022 году.

О запланированных на 19 декабря переговорах лидеров в Минске изначально сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Предполагается, что после обсуждения основных социально-экономических вопросов лидеры продолжат общение в формате «один на один». Позднее по итогам переговоров будут сделаны заявления и главы стран ответят на вопросы представителей СМИ.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.

Ранее, 7 декабря, государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Москва и Минск показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В июле Путин подчеркнул, что все попытки западных стран политически и санкционно давить на РФ лишь подталкивают ее ускорить объединительные процессы с Белоруссией. По его словам, сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами.