Лукашенко понадеялся на возобладание голоса разума в Евросоюзе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 19 декабря заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу, в том числе с Европой.

«Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия и Россия, несмотря на «некоторые шероховатости», находят ответы на все угрозы.

«Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы всё же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы», — добавил белорусский президент.

Путин 19 декабря прилетел в Минск. В Белоруссию российский президент прибыл впервые за три года.

Путин 9 декабря заявил, что Запад сознательно идет на умножение хаоса в мире и обострение международной обстановки.

В начале сентября Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией и стать вместе с ней самым мощным и влиятельным центром на планете.