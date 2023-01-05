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В Белоруссии заявили о наращивании российско-белорусской военной группировки

Минобороны Белоруссии: Россия и Белоруссия наращивают группировку войск и готовят учения
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки сил Белоруссии и России. Об этом заявила пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале в четверг, 5 января.

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«В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что, в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил (ВС) Белоруссии и РФ планируется проведение совместного летно-тактического учения.

Уточнятся, что с российской стороны в этих учениях примет участие воинское формирование воздушно-космических сил (ВКС).

19 декабря в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

В ноябре министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что началась подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза – 2023». Он также отметил, что учения станут главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских органов военного управления и войск в 2023 году.

За месяц до этого Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам Хренина, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда же отметил, что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства.

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