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Шойгу указал на важность союза с Белоруссией в условиях враждебной деятельности НАТО

Шойгу: союз с Белоруссией особенно важен в условиях враждебной деятельности НАТО
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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Стратегическое партнерство РФ и Белоруссии особенно важно в условиях откровенно враждебной деятельности НАТО. Об этом 18 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве.

Он напомнил о стратегическом партнерстве двух стран и их союзничестве.

«Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО», — сказал министр.

Шойгу привел данные, что с февраля 2022 года численность войск блока в Восточной Европе и странах Балтии выросла в 2,5 раза и сейчас превысила 30 тыс. человек. Более половины — военнослужащие США.

Кроме того, на восточном флаге НАТО периодический идут крупные военные учения, в основу которых берутся сценарии военного конфликта с Россией и Белоруссией.

«Отрабатывается применение ядерного оружия с задействованием стратегической авиации США и тактических ядерных сил НАТО», — заключил он.

В конце сентября Шойгу отметил, что сложившая военно-политическая обстановка в мире обязывает государства – участники Содружества Независимых Государств (СНГ) иметь хорошо оснащенные Вооруженные силы. Они должны быть готовы отразить любую угрозу.

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В середине августа Шойгу провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным на полях международного военно-технического форума «Армия-2023». В ходе встречи министры обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

Ранее, 6 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко указал, что Москва и Минск намерены и дальше расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.

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